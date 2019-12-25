В пирсинг-салоне на Жуковского обнаружили два трупа

В отделение также была доставлена группа молодых людей за потребление наркотических веществ.

В пирсинг-салоне на Жуковского были обнаружены два трупа. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские приехали в пирсинг-салон после звонка от оператора службы 03. В салоне были найдены тела 23-летнего жителя Сочи и 22-летнего жителя Вологодской области.

В отделение были доставлены арендатор помещения, 26-летний Л., 18-летняя К., 21-летняя М., 17-летняя К. В отношении всех доставленных составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Изъято: 6 полимерных свертков с остатками неизвестного вещества, трубка для курения.

В начале июня в Сланцах ревнивец до смерти избил приятеля в квартире.

Фото: Piter.tv