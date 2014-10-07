В Сланцах ревнивец до смерти избил приятеля в квартире

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Накануне драка двух приятелей в Сланцах закончилась смертью одного из них. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп 38-летнего мужчины с гематомами лица, переломами ребер слева обнаружили в квартире на улице Грибоедова. Стражи порядка выяснили, что увечья пострадавшему нанес приятель.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Выяснилось, что он избил приятеля руками и ногами на фоне ревности. После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанного поместили в изолятор. Оказалось, что он был неоднократно судим.

Ранее ссора двух соседок в Ленобласти закончилась ножевым ранением.

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