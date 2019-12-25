Ссора двух соседок в Ленобласти закончилась ножевым ранением

Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Полиция Ленобласти расследует уголовное дело, возбужденное после ссоры двух соседок в Ивангороде. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 мая. Во время распития спиртного между женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой одна из них взяла нож и ударила другую. Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемую задержали и поместили в изолятор. Оказалось, что она была уже судима.

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