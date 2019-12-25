"Ситимобил" проверит таксопарк, водителя которого обвиняют в убийстве

В ходе ссоры таксист зарезал другого автомобилиста ножом.

В "Ситимобил" прокомментировали инцидент с таксистом, который в ходе ссоры зарезал другого водителя. В компании признались, что шокированы случившемся. Они намерены проверить таксопарк, в котором работал мужчина.

"Убийство водителя таксистом – это чудовищно", - говорится в сообщении "Ситимобил". Представители компании добавили, что все водители работают через таксопарки и к ним предъявляются определенные требования.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, инцидент произошел вечером 22 мая на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Один из очевидцев рассказал, что на перекрестке не работал светофор. Двое водителей – такси и Kia Ceed – не смогли разъехаться, завязался конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент таксист достал нож и ранил им своего оппонента. Рана оказалась смертельной.

В "Ситимобил" заявили, что навсегда заблокировали мужчину. Представители компании пообещали предоставить правоохранителям все необходимые данные о задержанном. Ему уже предъявили обвинение, решается вопрос об аресте.

Ранее таксист прыснул петербуржцу в глаза из газового баллончика и забрал iPhone 12 Pro Max.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО