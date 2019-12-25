Таксист прыснул петербуржцу в глаза из газового баллончика и забрал iPhone 12 Pro Max

У пострадавшего химический ожог лица 1 степени.

В Петербурге водитель такси ограбил пассажира, попросившего остановиться для того, чтобы справить нужду. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 25-летний пострадавший. Он пояснил, что 22 мая он в состоянии алкогольного опьянения проезжал в качестве пассажира такси "Такси Мобил". Около 05:30 в Александровском парке он вышел из автомобиля, чтобы справить нужду. В этот момент водитель такси брызнул ему в лицо из газового баллончика, отобрал мобильный телефон iPhone 12 Pro Max и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба – 80 000 рублей.

Из травматологического пункта поступила телефонограмма, что к ним самостоятельно обратился пострадавший. Его после оказания помощи с химическим ожогом лица 1 степени отпустили домой.

Приметы таксиста: мужчина, на вид 20-25 лет, кавказский тип лица, рост около 170-175 см, нормального телосложения. Одежда: черно-серая тканевая куртка, черные штаны, кроссовки.

Накануне на Льва Толстого таксист жёстко высадил пассажира, протащив его по асфальту.

Фото: Piter.tv