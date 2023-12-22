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Во Всеволожске в подвале дома нашли трупы мужчины и женщины
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Во Всеволожске в подвале дома нашли трупы мужчины и женщины

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Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Во Всеволожске в подвале дома по улице Плоткина нашли трупы мужчины и женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 4 марта от начальницы ЖЭК Всеволожского района ЛО поступило сообщение о трупах в подвале дома №15 по улице Плоткина.

Прибывшими полицейскими в подвале девятиэтажного жилого дома на полу были обнаружены трупы 54-летнего мужчины и неизвестной женщины (на вид 45 лет, со ссадинами лица, головы и тела). Подвал последний раз открывал сантехник 28 февраля 2024 года.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее труп с гнилостными изменениями нашли в подвале на Большевиков.

Фото: Pitter.TV

Теги: всеволожск, подвал, трупы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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