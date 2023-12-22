Труп с гнилостными изменениями нашли в подвале на Большевиков

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В среду, 14 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в подвале между первым и вторым подъездами одного из домов по проспекту Большевиков найден труп человека с гнилостными изменениями. Об этом стало известно Piter.TV.

На вид погибшему 40 лет, рост 170-175 см., ПТС, на лице борода. Одет в куртку с капюшоном сине-зеленого цвета со светоотражающими элементами на рукавах и груди, чёрные джинсы и ботинки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Pitter.TV