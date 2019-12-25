В Пушкине отец обнаружил в туалете тело 14-летней дочери

На теле нет внешних признаков насильственной смерти.

В Пушкине дома в туалетной комнате родители нашли тело своей 14-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 12 октября отец обнаружил дочь лежащей в туалетной комнате, дверь которой была закрыта изнутри. Прибывшими правоохранителями был обнаружен труп ученицы 8 класса без внешних признаков насильственной смерти.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. В семье трое несовершеннолетних детей. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее на Михаила Дудина под окнами нашли тело неизвестного молодого человека.

Фото: Piter.tv