На Михаила Дудина под окнами нашли тело неизвестного молодого человека

Предположительно, он упал с 25 этажа общего балкона, так как там были обнаружены рвотные массы и шприцы.

На улице по Михаила Дудина под окнами нашли тело молодого человека, на вид 18-20 лет. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию ночью 10 октября обратился очевидец. Он сообщил, что у парадной дома 23, корпус 1 по улице Михаила Дудина увидел, как мимо пролетел человек, упал на землю, лежит без движения.

Выездом установлено, что в результате падения с высоты, предположительно, с 25 этажа (на общем балконе обнаружены рвотные массы и шприцы), обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 18-20 лет, славянской внешности, волосы русые. Одет: желтая футболка, куртка ветровка черного цвета с серой подкладкой, брюки черного цвета, белые носки, серые кроссовки.

Личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее на Piter.tv: В Московском районе и Колпино обнаружены трупы двух мужчин без обуви.

Фото: Piter.tv