  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Московском районе и Колпино обнаружены трупы двух мужчин без обуви
Сегодня, 9:39
154
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Московском районе и Колпино обнаружены трупы двух мужчин без обуви

0 0

Оба трупа направлены в морг для установления причины смерти.

В понедельник, 9 октября, в разных районах Северной столицы были найдены тела двух мужчин с необычным сходством: на обоих трупах отсутствовала обувь. Об этом стало известно Piter.TV.

Первое тело обнаружили на улице Коли Томчака у парадной одного из домов. На вид погибшему около 40-ка лет, одет в джинсы, синюю рубашку, чёрную куртку, на руке часы, обуви нет. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Ещё один труп нашли коммунальщики в подвале дома по улице Труда в Колпино. Погибшему около 60-ти, есть седая борода. На мужчине были чёрные брюки, кофта и куртка, а также носки без обуви. Признаков насилия в этом случае также не найдено.

Оба трупа направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти мужчина попытался расчленить тело своего собутыльника.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии