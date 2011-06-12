Во Всеволожске после пожара в доме нашли труп 92-летней пенсионерки

Она проживала одна, давно болела, самостоятельно передвигаться не могла, была лежачая.

Во Всеволожске после пожара нашли обгоревший труп лежачей пенсионерки. Об этом стало известно Piter.tv.

После пожара в двухэтажном доме во Всеволожске в сильно обгоревшем состоянии обнаружен труп 92-летней пенсионерки. Со слов сына женщины, она проживала одна, давно болела, самостоятельно передвигаться не могла, была лежачая.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Предварительно причина возгорания – замыкание электропроводки.

Ранее во время пожара в коммунальной квартире Невского района погиб человек.

Фото: Piter.tv