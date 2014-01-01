В Купчино из вентиляционной шахты извлекли труп

Личность мужчины предстоит установить правоохранителям.

В Купчино нашли труп в вентиляционной шахте. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Днём 24 октября в полицию обратилась жительница дома на углу Дунайского проспекта и Бухарестской улицы. Женщина сообщила о трупном запахе.

В итоге был обнаружен труп неизвестного мужчины, который находился в вентиляционной шахте между 10 и 11 этажами.

Личность мужчины предстоит установить правоохранителям.

Жители дома на Адмиралтейской улице обнаружили труп соседа по пятну на потолке.

Фото: Piter.TV