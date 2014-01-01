В Купчино из вентиляционной шахты извлекли труп

В Купчино нашли труп в вентиляционной шахте. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
Днём 24 октября в полицию обратилась жительница дома на углу Дунайского проспекта и Бухарестской улицы. Женщина сообщила о трупном запахе.
В итоге был обнаружен труп неизвестного мужчины, который находился в вентиляционной шахте между 10 и 11 этажами.
Личность мужчины предстоит установить правоохранителям.
Жители дома на Адмиралтейской улице обнаружили труп соседа по пятну на потолке.
Фото: Piter.TV
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