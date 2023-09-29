В подвале дома во Всеволожске нашли труп с гнилостными изменениями

На покойнике были джинсы синего цвета.

Во Всеволожске Ленинградской области в одном из домов по улице Александровская обнаружили труп мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Рано утром 5 июня в полицию обратилась диспетчер жилищно-коммунальной компании. Она сообщила о трупе в подвале дома по Александровской улице.

Правоохранители обнаружили в подвале тело мужчины с сильными гнилостными изменениями. На покойнике были джинсы синего цвета. Труп отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее был задержан второй подозреваемый в убийстве мигрантки в парке Сосновая Поляна в 2006 году.

Фото: Piter.tv