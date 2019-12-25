В лесу Ленобласти нашли труп мужчины в резиновом сапоге

На теле не было внешних признаков насильственной смерти.

В лесу Выборгского района Ленобласти обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 12 апреля обратился мужчина, который рассказал о найденном в лесном массиве трупе. Тело находилось в 25 метрах от дороги "Подгорье – Коробицы" 66 км.

По указанному адресу без внешних признаков насильственной смерти полиция обнаружила труп неизвестного мужчины на вид 45-50 лет, волосы темные, короткие, одет: серая кофта, брюки серо-зеленые, черные носки, резиновый сапог.

Недавно на склоне курорта "Красное озеро" нашли труп лыжника.

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