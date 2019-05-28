На склоне курорта "Красное озеро" нашли труп лыжника

Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

В поселке Коробицыно Ленобласти на склоне горнолыжного курорта "Красное озеро" нашли мертвого лыжника. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, в полицию 11 апреля в 00:35 обратился начальник безопасности горнолыжного курорта.

Начальник безопасности пояснил, что на склоне лежит тело 40-45 летнего мужчины, в спортивном обмундировании. Полицейские на теле погибшего не нашли телесных повреждений. При нем были смартфон, деньги и часы.

Предположительно, погибший – житель Мурино 1979 года рождения. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Невском лесопарке нашли труп мужчины с оторванными кистями.

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