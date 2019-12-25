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В Невском лесопарке нашли труп мужчины с оторванными кистями
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva

В Невском лесопарке нашли труп мужчины с оторванными кистями

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Рядом с телом лежали лопата и фонарик.

Вечером 11 апреля в полицию Ленобласти обратился житель поселка Стрельнинский под Ломоносовым и сообщил об обнаружении трупа мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, тело лежало возле коттеджного поселка в Невском лесопарке. На вид погибшему около 30-35 лет. У мужчины были оторваны кисти, множественные ссадины на лице и теле. Рядом лежали лопата и фонарик.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался безработный ранее судимый петербуржец 1987 года рождения. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Петербурге неизвестный ударил ножом в живот беременную.

Фото: Piter.TV

Теги: невский лесопарк, труп
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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