В Невском лесопарке нашли труп мужчины с оторванными кистями

Рядом с телом лежали лопата и фонарик.

Вечером 11 апреля в полицию Ленобласти обратился житель поселка Стрельнинский под Ломоносовым и сообщил об обнаружении трупа мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, тело лежало возле коттеджного поселка в Невском лесопарке. На вид погибшему около 30-35 лет. У мужчины были оторваны кисти, множественные ссадины на лице и теле. Рядом лежали лопата и фонарик.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался безработный ранее судимый петербуржец 1987 года рождения. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV