В Петербурге неизвестный ударил ножом в живот беременную

В Петербурге беременную женщину ударили ножом в живот. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
В полицию 11 апреля поступила телефонограмма из больницы №26. К ним поступила 40-летняя беременная женщина (16-17 недель) с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, ранением тонкой кишки. Гражданка Узбекистана была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, в парадной дома на Дачном проспекте ударил ножом неизвестный.
Также накануне на Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком.
Фото: Piter.tv
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