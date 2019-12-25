В Петербурге неизвестный ударил ножом в живот беременную

Инцидент произошел в парадной дома на Дачном проспекте.

В Петербурге беременную женщину ударили ножом в живот. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию 11 апреля поступила телефонограмма из больницы №26. К ним поступила 40-летняя беременная женщина (16-17 недель) с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, ранением тонкой кишки. Гражданка Узбекистана была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, в парадной дома на Дачном проспекте ударил ножом неизвестный.

Также накануне на Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком.

Фото: Piter.tv