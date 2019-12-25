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На Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком
Сегодня, 8:36
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nastya960

На Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

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Она находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятимесячная девочка получила ожоги кипятком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 11 апреля поступила телефонограмма из Детской городской больницы №1. В ней говорилось, что из квартиры дома по Краснопутиловской улице с термическим ожогом кипятком госпитализировали девятимесячную девочку. Она находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги правой руки, туловища, ног.

По предварительной информации, девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Недавно похожая ситуация произошла в Адмиралтейском районе города.

Фото: pixabay

Теги: кипяток, младенец, ожог
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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