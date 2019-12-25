На Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

В Петербурге девятимесячная девочка получила ожоги кипятком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 11 апреля поступила телефонограмма из Детской городской больницы №1. В ней говорилось, что из квартиры дома по Краснопутиловской улице с термическим ожогом кипятком госпитализировали девятимесячную девочку. Она находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги правой руки, туловища, ног.
По предварительной информации, девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.
Недавно похожая ситуация произошла в Адмиралтейском районе города.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все