На Краснопутиловской девятимесячная девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

Она находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятимесячная девочка получила ожоги кипятком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 11 апреля поступила телефонограмма из Детской городской больницы №1. В ней говорилось, что из квартиры дома по Краснопутиловской улице с термическим ожогом кипятком госпитализировали девятимесячную девочку. Она находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги правой руки, туловища, ног.

По предварительной информации, девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Недавно похожая ситуация произошла в Адмиралтейском районе города.

Фото: pixabay