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В Петербурге малыш получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком
Сегодня, 14:36
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kraratau27

В Петербурге малыш получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком

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Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полуторагодовалый малыш получил ожоги, когда опрокинул на себя чайник с кипятком. Неcчастье произошло 3 апреля вечером в Адмиралтейском районе. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 4 апреля.

В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали с ожогами лица, конечностей, шеи, груди и промежности. 

Семья на учете в полиции не состоит. Сейчас правоохранители проводят проверку. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что мать умершего ребенка в Приморском районе решила изгнать из него беса с помощью кипятка.

Фото: pixabay

Теги: дети, недосмотр родителей, ожоги, петербург, ребенок получил ожоги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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