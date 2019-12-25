В Петербурге малыш получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком

Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полуторагодовалый малыш получил ожоги, когда опрокинул на себя чайник с кипятком. Неcчастье произошло 3 апреля вечером в Адмиралтейском районе. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 4 апреля.

В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали с ожогами лица, конечностей, шеи, груди и промежности.

Семья на учете в полиции не состоит. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мать умершего ребенка в Приморском районе решила изгнать из него беса с помощью кипятка.

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