Мать умершего ребенка в Приморском районе решила изгнать из него беса с помощью кипятка

По предварительной информации, ожоги по всему телу могли стать причиной смерти.

Стала известна причина смерти ребенка, тело которого нашли на балконе в Приморском районе. По предварительным данным, мать облила ребенка кипятком, так как хотела изгнать из него беса. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Пятилетний мальчик скончался от полученных термических ожогов. У него были травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей. После случившегося женщина вынесла ребенка на балкон, откуда позвонила своей матери. Родственница вызвала полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Так как обвиняемая находилась в неудовлетворительном состоянии, ее увезли в психиатрическую больницу. Ребенок жил с матерью, родители находятся в разводе с 2019-го года. Дело расследует прокуратура.

Фото: Piter.TV