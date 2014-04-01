В квартире доме по Приморскому проспекту нашли труп пятилетнего ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 31 марта в 14:31 поступило сообщение от диспетчера 03. Полицейские на балконе десятого этажа, в своей двухкомнатной квартире, с телесными повреждениями в виде ожоговых травм головы, туловища, верхних и нижних конечностей, обнаружили труп 5-летнего Д. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Мальчик проживал по указанному адресу с матерью. Родители в разводе с 2019 года.
Изъято: следы рук, биоматериалы, фрагменты бумаги с рукописным текстом и др. СО по Приморскому району 1 апреля возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
После гибели 2-летнего мальчика в Усть-Славянке возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998
Заранее большое человеческое спaсибо.