В квартире на Приморском проспекте нашли труп 5-летнего мальчика с ожогами

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В квартире доме по Приморскому проспекту нашли труп пятилетнего ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 31 марта в 14:31 поступило сообщение от диспетчера 03. Полицейские на балконе десятого этажа, в своей двухкомнатной квартире, с телесными повреждениями в виде ожоговых травм головы, туловища, верхних и нижних конечностей, обнаружили труп 5-летнего Д. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Мальчик проживал по указанному адресу с матерью. Родители в разводе с 2019 года.

Изъято: следы рук, биоматериалы, фрагменты бумаги с рукописным текстом и др. СО по Приморскому району 1 апреля возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

После гибели 2-летнего мальчика в Усть-Славянке возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv