После гибели 2-летнего мальчика в Усть-Славянке возбуждено уголовное дело

Ребенок упал с 9 этажа и разбился насмерть.

Во вторник, 30 марта, в Невском районе Петербурга произошел несчастный случай. 2-летний мальчик по недосмотру матери выпал из окна квартиры на 9 этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело мальчика нашли под окнами дома №41 на Советском проспекте в Усть-Славянке. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Известно, что ребенок проживал в полной семье. 28-летняя мать работает менеджером в ООО "Ferma кафе". 28-летний отец – повар в ресторане "Чайка".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее мы писали, что в Ольгино семимесячный мальчик получил тяжелые травмы после падения с дивана.

Фото: Piter.TV