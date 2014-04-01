После гибели 2-летнего мальчика в Усть-Славянке возбуждено уголовное дело

Во вторник, 30 марта, в Невском районе Петербурга произошел несчастный случай. 2-летний мальчик по недосмотру матери выпал из окна квартиры на 9 этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело мальчика нашли под окнами дома №41 на Советском проспекте в Усть-Славянке. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.
Известно, что ребенок проживал в полной семье. 28-летняя мать работает менеджером в ООО "Ferma кафе". 28-летний отец – повар в ресторане "Чайка".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее мы писали, что в Ольгино семимесячный мальчик получил тяжелые травмы после падения с дивана.
Фото: Piter.TV
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