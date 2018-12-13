В Ленобласти обсудят проект круглогодичного лыжного курорта

Участником заседания станет губернатор ЛО Александр Дрозденко.

Сегодня, двадцать восьмого мая, в Ленинградской области пройдет заседание оргкомитета, касаемое подготовительных и организационных вопросов по проведению мерпориятий в Год здорового образа жизни в 47 регионе. Участником заседания станет губернатор ЛО Александр Дрозденко.

Все участники диалога проведут обсуждения возможной реализации списка подготовленных мероприятий на текущий год в рамках проекта здорового образа жизни в Ленобласти. Так, в планах правительства создать курортную базу по горнолыжному отдыху во Всеволожской районе.