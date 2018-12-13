В Ленобласти обсудят проект круглогодичного лыжного курорта

Сегодня, двадцать восьмого мая, в Ленинградской области пройдет заседание оргкомитета, касаемое подготовительных и организационных вопросов по проведению мерпориятий в Год здорового образа жизни в 47 регионе. Участником заседания станет губернатор ЛО Александр Дрозденко.
Все участники диалога проведут обсуждения возможной реализации списка подготовленных мероприятий на текущий год в рамках проекта здорового образа жизни в Ленобласти. Так, в планах правительства создать курортную базу по горнолыжному отдыху во Всеволожской районе.
Первый зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Антон Финогенов представит проект по открытию круглодичного лыжного комплекса во Всеволожском районе.
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