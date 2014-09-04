На карте Ленобласти появится новый курорт

В Ломоносовском районе планируют оздоравливать отдыхающих на базе гольф-курорта.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор "Горки Гольф клуб" Екатерина Сенина заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта медицинского оздоровительного центра на территории действующего гольф-курорта в Ломоносовском районе. Центр будет включать в себя СПА-зону и фитнес-центр. Для отдыхающих планируется строительство таунхаусов и апартаментов. Сопутствующим инфраструктурными объектами в проекте заявлены открытый ледовый каток размером 800 кв. м, экотропы для пеших и велопрогулок длиной 3 км.

Объем требуемых инвестиций оценивается в 600 млн рублей, для осуществления работ планируется создать более ста рабочих мест. По словам главы региона, проект поспособствует удовлетворению спроса на рынке внутреннего туризма и сделает отдых в Ленобласти интереснее, комфортнее и полезнее для здоровья. Первый в регионе круглогодичный гольф-курорт был учрежден в области в 2010 году; на его территории находятся гольф-поле на 18 лунок, четырехзвездочный отель; ресторан и конференц-залы для проведения деловых мероприятий.

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