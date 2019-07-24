Число гольфистов в клубах Петербурга увеличивается каждый год на 10-15%

Для того, чтобы клуб был экономически рентабельным, в нём должны состоять 500-600 человек.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге с каждым годом на 10-15% растет число гольфистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гольфа Северной столицы Сергея Спицына.

По его словам, для рентабельности клубу необходимо иметь 500-600 человек. На сегодняшний день, в петербургских гольф-клубах состоят 220-250 петербуржцев. Отметим, что в Северной столице всего четыре клуба.

Спицын считает, что для развития этого вида спорта необходимо развитие детского и студенческого гольфа, а также гольф-туризма.

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