Глава "Мотоциклистов Санкт-Петербурга" подвел итоги сезона

Григорий Путинцев считает, что мотоциклисты просто "не заметили" пандемию коронавируса.

Президент общественной организации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора Петербурга Григорий Путинцев рассказал в интервью изданию "Петербургский дневник" об итогах мотосезона в городе.

Как рассказал сам Путинцев, то, что сезон закрывается во времена пандемии коронавируса, байкеры даже не замечают. Он отметил, что "мотоцикл – это возможность быть наедине с ветром, дорогой, своими ощущениями".

Из-за пандемии глава организации посоветовал обратить внимания на путешествия по России – "невероятно интересна Карелия, потрясающий Алтай, Золотое кольцо, Волга". На следующий год Григорий Путинцев пожелал байкерам выйти весной на дорогу на исправных байках и встретиться на открытии нового мотосезона.

Ранее мы сообщали о том, что байкеры в Петербурге устроили мотопробег в честь Всемирного дня туризма. На центральной площади Петербурга собралось несколько тысяч мотоциклистов, которые в полдень выехали с Дворцовой площади в сторону Лахты.

Фото (архив): Piter.tv