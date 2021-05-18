В Колпино пенсионер умер после драки со знакомым

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Колпино после драки скончался пенсионер. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение из скорой помощи о том, что в квартире в Колпино с гематомами на лице обнаружен труп 63-летнего М. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что между М. и его 59-летним знакомым А. произошла драка. А. нанес М., упавшему на тротуар, не менее одного удара ногой по голове.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти пенсионер убил своего соседа-собутыльника.

Видео: Piter.tv