  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ржевском лесопарке найден труп женщины
Сегодня, 8:10
94
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ржевском лесопарке найден труп женщины

0 0

Установлена личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавних пор руководила небольшой строительной фирмой.

Прохожий нашёл тело женщины в Ржевском лесопарке.  Как стало известно 28 ноября изданию "Фонтанка", тело было найдено на берегу реки Лапка, которая находится во Всеволожском районе Ленобласти.

Установлена личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавних пор руководила небольшой строительной фирмой. ФНС признала информацию о женщине недостоверной и ликвидировала организацию.

Женщина исчезла из соцсетей два дня назад. Причина гибели пока не ясна, расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что на Валерия Гаврилина под дверью парикмахерской нашли труп.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии