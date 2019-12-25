В Ржевском лесопарке найден труп женщины

Установлена личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавних пор руководила небольшой строительной фирмой.

Прохожий нашёл тело женщины в Ржевском лесопарке. Как стало известно 28 ноября изданию "Фонтанка", тело было найдено на берегу реки Лапка, которая находится во Всеволожском районе Ленобласти.

Установлена личность погибшей. Это 40-летняя петербурженка, которая до недавних пор руководила небольшой строительной фирмой. ФНС признала информацию о женщине недостоверной и ликвидировала организацию.

Женщина исчезла из соцсетей два дня назад. Причина гибели пока не ясна, расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что на Валерия Гаврилина под дверью парикмахерской нашли труп.

Фото: Piter.TV