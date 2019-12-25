На Валерия Гаврилина под дверью парикмахерской нашли труп

Утром 27 ноября в экстренные службы поступила информация, что в Выборгском районе на улице Валерия Гаврилина обнаружен труп. Тело лежало возле двери парикмахерской, рассказало АН "Оперативное прикрытие".
Личность погибшего была установлена, им оказался 33-летний житель Выборгского района Петербурга. На лице покойника обнаружены ссадины.
Тело отвезли в морг для установления причины смерти.
Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого на Планерной улице.
Фото: Piter.tv
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