На Валерия Гаврилина под дверью парикмахерской нашли труп

На лице мужчины были ссадины.

Утром 27 ноября в экстренные службы поступила информация, что в Выборгском районе на улице Валерия Гаврилина обнаружен труп. Тело лежало возле двери парикмахерской, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Личность погибшего была установлена, им оказался 33-летний житель Выборгского района Петербурга. На лице покойника обнаружены ссадины.

Тело отвезли в морг для установления причины смерти.

Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого на Планерной улице.

Фото: Piter.tv