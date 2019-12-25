Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого на Планерной улице

Он задушил его кабелем и выволок на лестничную площадку.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего петербуржца. Он обвиняется в убийстве в квартире на Планерной улице.

По версии следствия, 15 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 51, корпус 1 по Планерной улице, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с силой обхватил потерпевшего локтем за шею. Жертва потеряла сознание. Тогда обвиняемый, повалив потерпевшего на пол на живот в комнате, не менее двух раз обвернул вокруг его шеи кабель, наступил ногой на голову и стал душить. Потерпевший скончался на месте.

После чего обвиняемый выволок тело мужчины на лестничную площадку между 3 и 4 этажом. В ходе следствия петербуржец рассказал, что перед тем, как переносить труп, он надел на голову трупа полиэтиленовый белый пакет, чтоб не смотреть ему в глаза.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Устроившего поножовщину в ресторане на Садовой отправили в колонию на 9 лет.

Видео: прокуратура СПб