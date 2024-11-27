За покушение на убийство в ресторане на Садовой мужчина проведет в колонии более 9 лет

Его соучастник проведет в колонии 4 года.

В Петербурге огласили приговор по делу о покушении на убийство и хулиганстве в ресторане на Садовой. Подробности рассказала прокуратура Адмиралтейского района.

В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 мая 2023 года подсудимые Ж. и Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане на Садовой улице повздорили с одним из посетителей заведения. После этого Ж. с целью убийства напал на потерпевшего со спины и нанес несколько ударов ножом по груди, шее и плечу, затем передал нож Н., который также нанес один удар потерпевшему.

Сотрудники ресторана, а также посетители заведения оттащили мужчин от потерпевшего, оказали жертве первую помощь и вызвали скорую.

Суд назначил Ж.наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Н. – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также было решено взыскать с осужденных в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда: с Ж. – 1 млн рублей, с Н. – 400 тысяч рублей.

Видео: прокуратура СПб