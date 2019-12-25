На Союзном проспекте нашли тело молодого человека

Известно, что перед трагедией он узнал о проваленном вступительном экзамене.

В Невском районе Петербурга днем 15 июня под окнами многоэтажки обнаружили тело молодого человека. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело было найдено у дома по Союзному проспекту. На место прибыли оперативно сотрудники скорой, которые констатировали смерть и правоохранители.

По предварительной информации, молодой человек жил с матерью. Известно, что перед трагедией он узнал о проваленном вступительном экзамене. Проводится проверка.

Ранее на стройке в Мурино нашли тело мигранта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Andrey Saman)