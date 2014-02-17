На стройке в Мурино нашли тело мигранта

У мужчины была травма головы.

Сегодня, 12 июня, сотрудники полиции нашли мертвого мужчину на стройке в Мурино. По информации Piter.tv, он погиб во время выполнения работы.

На голове 29-летнего мигранта из Узбекистана эксперт заметил повреждения. Он получил серьезные травмы, в результате чего погиб.

Известно, что молодой человек прибыл в Россию на заработки летом прошло года. Информация о трагедии уточняется.

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Фото: Piter.tv