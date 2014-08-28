Во Всеволожске в канаве с водой нашли труп 16-летнего подростка

По камерам удалось увидеть, что подросток в шортах и куртке в неадекватном состоянии бегал по территории гостиницы и кричал, в руках он держал бутылку с неизвестным веществом.

Во Всеволожске правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти школьника из Петербурга.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", днём 24 ноября постоялица отеля на Воздвиженской улице обнаружила в канаве с водой труп неизвестного. Прибывшими полицейскими в канаве с водой, лицом вниз, было обнаружено тело 16-летнего петербуржца. Весной подросток окончил 9 класс школы и работал кассиром-курьером в сети пиццерий.

По камерам удалось увидеть, что подросток в шортах и куртке в неадекватном состоянии бегал по территории гостиницы и кричал, в руках он держал бутылку с неизвестным веществом.

По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за проникновения жидкости в дыхательные пути. Труп направлен в морг.

Ранее в Ленобласти охотник застрелил мужчину, напавшего на него с ножом.

Фото: Piter.tv