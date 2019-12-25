В поселке Тельмана нашли труп школьника на дереве

В полицию обратился отец, сообщивший о пропаже сына.

В поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти был обнаружен труп несовершеннолетнего ребенка, повешенного на дереве. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 29 августа обратился житель Колпино. Он сообщил, что 28 августа в 18:00 ушел из дома его 15-летний сын. Ранее не уходил, на учете в ПДН не состоит. В этот же день в поселке Тельмана был обнаружен труп несовершеннолетнего ребенка, повешенного на дереве.

Полицией установлено, что в поле возле реки на дереве повешен на багажной резинке труп пропавшего мальчика из Колпино. При нем была предсмертная записка. Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Петербурге подросток скончался после того, как выпил водки и подышал газом из баллончика.

Фото: pexels