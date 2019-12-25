В Петербурге подросток скончался после того, как выпил водки и подышал газом из баллончика

Его госпитализировали с остановкой сердца, в состоянии клинической смерти.

В Петербурге школьник скончался после того, как выпил водки и подышал газом из баллончика для заправки зажигалок. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Скорая госпитализировала 16-летнего подростка с остановкой сердца, в состоянии клинической смерти от дома 17 по 2-ой половине 3-й Линии Приморского района. Около 2:20 24 августа во время прогулки ему стало плохо на улице, потерял сознание. По предварительной информации, около 02:00 24 августа со знакомыми выпил водки и подышал газом из баллончика для заправки зажигалок, после чего потерял сознание и скончался в больнице.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге еще один подросток впал в клиническую смерть и позднее скончался.

Фото: Piter.tv