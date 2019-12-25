В Петербурге подросток впал в клиническую смерть и позднее скончался

Подросток в употреблении запрещённых веществ замечен не был.

В Петербурге подросток впал клиническую смерть и позднее скончался. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В больницу и квартиры на Севастопольской был доставлен 15-летний подросток с диагнозом "клиническая смерть неясной этиологии", который впоследствии скончался. Отец рассказал, что в 21:30 его сын пришел домой и после ужина лег спать. Уже ближе к утру следующего дня почувствовал себя плохо, в 07:20 потерял сознание. В 07:47 врачом скорой зафиксирована клиническая смерть. Подросток в употреблении запрещённых веществ замечен не был.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv