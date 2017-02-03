В ванной в Сестрорецке нашли труп семиклассницы с ожогами

В Сестрорецке в ванной комнате нашли тело семиклассницы с ожогами, характерными для электротравмы. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел в частном доме. Установлено, что 21 декабря в период с 22:00 до 08:30 22 декабря девочка находилась в ванной комнате. При себе у неё был мобильный телефон, который с помощью удлинителя заряжался от электросети.
Около 08:40 по вызову матери прибыл отец девочки (живет отдельно после развода). Он перенес тело дочери в комнату.
Полиция проводит проверку.
Ранее петербургская студентка обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании и избиении.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все