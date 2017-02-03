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В ванной в Сестрорецке нашли труп семиклассницы с ожогами
Сегодня, 8:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ванной в Сестрорецке нашли труп семиклассницы с ожогами

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При себе у несовершеннолетней был мобильный телефон, который находился на зарядке.

В Сестрорецке в ванной комнате нашли тело семиклассницы с ожогами, характерными для электротравмы. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в частном доме. Установлено, что 21 декабря в период с 22:00 до 08:30 22 декабря  девочка находилась в ванной комнате. При себе у неё был мобильный телефон, который с помощью удлинителя заряжался от электросети.

Около 08:40 по вызову матери прибыл отец девочки (живет отдельно после развода). Он перенес тело дочери в комнату.

Полиция проводит проверку.

Ранее петербургская студентка обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании и избиении.

Фото: pexels

Теги: дети, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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