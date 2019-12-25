Петербургская студентка обвинила бывшего возлюбленного в изнасиловании и избиении

Он несколько часов удерживал её в квартире.

Петербургская студентка заявила в полицию на бывшего возлюбленного, который избил её и изнасиловал. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 19-летняя студентка, которая попросила привлечь к ответственности 20-летнего молодого человека. Она рассказала, что 21 декабря с 5:30 и примерно до 13:30 он удерживал её в квартире, где совершил с ней половой акт против её воли, также несколько раз ударил по лицу и голове. Ранее они встречались около трех лет.

Подозреваемый был задержан, проводится проверка.

Ранее в Ленобласти мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv