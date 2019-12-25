В Ленобласти мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика

Неизвестный изначально говорил с ребенком по телефону с целью продажи MacBook.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама ребенка. Она сообщила, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летнего сына. Мальчик искал на сайте объявлений MacBook и позвонил на несколько номеров. По одному из объявлений ему ответил мужчина, который начал расспрашивать мальчика об интересах, личных данных, также предложил скидку. После этого он попросил сделать ребёнка фотографии его полового органа, что мальчик и сделал. Затем школьник всё рассказал матери.

Полиция разыскивает мужчину.

На прошлой неделе в Ленобласти подозреваемого в сексуальном насилии над падчерицей заподозрили еще в одном эпизоде.

Фото: Piter.tv