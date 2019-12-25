Петербуржец убил жену и тещу за попытку отравить его

Сам он попал в реанимацию с подозрением на инфаркт.

В Петербурге в квартире на Октябрьской набережной мужчина убил двух женщин за попытку отравить его. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию поступило сообщение от 35-летнего петербуржца о ножевом ранении в квартире дома 76 корпус 1 по Октябрьской набережной (адрес проживания родителей и бабушки заявителя).

В указанной квартире с травмами головы обнаружен труп 87-летней пенсионерки и 59-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, левой ключицы, ребер, колото-резанными ранениями шеи, тела, конечностей. Она скончалась в больнице.

На месте следователи изъяли: следы пальцев рук, следы обуви, кухонный нож, газовый ключ со следами вещества бурого цвета, одежда и постельное белье со следами вещества бурого цвета, два мобильных телефона.

У дома 76 корпус 1 по Октябрьской набережной по подозрению в совершении указанного преступления задержан 63-летний мужчина. Он пояснил, что теща и жена пытались его отравить, вследствие чего он их убил. Подозреваемого доставили в отделение, откуда в связи с жалобами на состояние здоровья, с подозрением на инфаркт, госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн (помещен в реанимацию).

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал двух петербурженок, едва не убивших мужчину отверткой и молотком для мяса.

Фото: Piter.TV