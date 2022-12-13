В квартире на Приморском проспекте нашли труп мужчины и записку

Перед этим мужчина заперся в квартире.

В квартире на Приморском проспекте был обнаружен труп мужчины с предсмертной запиской. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 12 марта обратилась женщина и попросила присутствовать правоохранителей при открывании двери, так как её муж заперся в квартире.

В квартире был найден труп 54-летнего мужчины. Была найдена предсмертная записка, ружьё и пистолет. Труп направлен в морг.

Ранее в ванной на Октябрьской набережной обнаружили труп предпринимателя.

Фото: Piter.tv