В Сестрорецке на пляже санатория нашли труп недоношенной девочки

Тело находилось в трех метрах от воды.

В Сестрорецке на пляже был найден труп недоношенного ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 11 ноября около 17:00 в полицию обратился очевидец, который рассказал, что нашел на пляже санатория "Сестрорецкий Курорт" труп недоношенного ребенка.

По прибытию, в 300 метрах от дома 2 по улице Максима Горького, на пляже санатория в трех метрах от воды, в сильном гнилостном состоянии обнаружен труп младенца женского пола (возраст устанавливается).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в паблике писали, что на берегу Финского залива обнаружили труп какого-то существа.

Фото: Piter.tv