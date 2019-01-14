На берегу Финского залива обнаружили труп младенца

Петербург не перестает шокировать криминальными происшествиями.

Во вторник, 10 ноября, в паблике "Залив ТВ" опубликовали фотографии странной, ужасающей находки. Так, на берегу Финского залива обнаружили труп какого-то существа. Впоследствии стало известно, что это тело ребенка. Об этом сообщил "Мегаполис".

В комментариях под записью горожане предполагали, что это кабан, чупакабра, попугай, собака. Жители делились своими знаниями анатомии и зоологии. Только одной из жительниц Петербурга пришло в голову сообщить в полицию.

Эксперты подтвердили самые ужасные догадки. На пляже труп младенца пролежал сутки. Он погиб в позе эмбриона, с рукой во рту.

Ранее мы писали, что мужчина пошел в магазин за спиртным после убийства своего сводного брата в Новом Девяткино.

Фото: vk.com/sctvru