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Мужчина пошел в магазин за спиртным после убийства своего сводного брата в Новом Девяткино

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О конфликте стало известно 10-го ноября.

Piter.TV получил кадры с места жестокого убийства 25-летнего уроженца Оренбургской области. Он распивал спиртные напитки со своим сводным братом, после чего произошел конфликт. Подозреваемый в преступлении находится в изоляторе временного содержания. До задержания он ходил в продуктовый магазин, чтобы купить спиртного. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. 

Напомним, трагедия произошла в доме на улице Энергетиков в Новом Девяткино. Молодой человек получил несколько ударов по голове в результате ссоры. Его 36-летнего брата задержали. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: камеры видеонаблюдения, спиртное, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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