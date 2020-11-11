Мужчина пошел в магазин за спиртным после убийства своего сводного брата в Новом Девяткино

О конфликте стало известно 10-го ноября.

Piter.TV получил кадры с места жестокого убийства 25-летнего уроженца Оренбургской области. Он распивал спиртные напитки со своим сводным братом, после чего произошел конфликт. Подозреваемый в преступлении находится в изоляторе временного содержания. До задержания он ходил в продуктовый магазин, чтобы купить спиртного. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Напомним, трагедия произошла в доме на улице Энергетиков в Новом Девяткино. Молодой человек получил несколько ударов по голове в результате ссоры. Его 36-летнего брата задержали.

Фото и видео: Piter.TV