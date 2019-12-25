В Новом Девяткино пьяный мужчина до смерти избил младшего брата

Потерпевший получил несколько ударов рукой по голове.

Во вторник, 10 ноября, в полицию Ленобласти поступила информация о конфликте, который произошел между двумя братьями и закончился гибелью одного из них. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, два брата распивали спиртные напитки в квартире дома №3 на улице Энергетиков в Новом Девяткино. Между ними произошла ссора, в ходе которой 36-летний мужчина до смерти избил младшего брата, которому было 25 лет. Молодой человек получил несколько ударов рукой по голове. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV