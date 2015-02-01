Братьям Громовым запросили до семи лет колонии по делу о хищении

В Смольнинском районном суде завершилось следствие по делу о хищении бюджетных средств. Гособвинитель предложил сроки для экс-чиновника, его брата и других фигурантов.

В Смольнинском районном суде Петербурга прокурор озвучил позицию по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Для бывшего главы комитета по информатизации Ивана Громова, его брата Павла, а также десяти других чиновников и предпринимателей гособвинитель запросил от трех до семи лет лишения свободы.

Все обвиняемые полностью признали свою вину. Кроме того, фигуранты ранее возместили причиненный ущерб, сумма которого превысила 240 миллионов рублей.

Судебное решение по делу будет оглашено в конце апреля 2026 года. Напомним, по версии следствия, братья Громовы вместе с соучастниками выводили бюджетные средства в офшоры. Их задержали в декабре 2021 года. Общая сумма хищения из городской казны оценивается в 160 миллионов рублей.

