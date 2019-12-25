Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии

Суд признал экс-супруга Лерчек виновным в незаконных валютных операциях.

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор Артему Чекалину, бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После оглашения решения он был взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что Чекалин участвовал в организации схемы перевода денежных средств за рубеж с использованием подложных документов в составе группы и в особо крупном размере. Помимо лишения свободы ему назначен штраф в размере 194529371 руб.

Следствие связывает дело с событиями 2021–2022 годов, когда Чекалин вместе с супругой запускал фитнес-марафон "Идеальное тело". Участникам предлагались платные курсы, при этом договоры оформлялись с иностранной компанией, зарегистрированной в ОАЭ. Денежные средства поступали на счета, связанные с брендом LERСHEK.

По версии правоохранительных органов, фигуранты не уведомили налоговые органы об открытии зарубежных счетов, а переводы оформлялись как оплата информационных услуг. В результате за пределы России, по оценке следствия, было выведено 251,6 млн руб.

Сам Чекалин в ходе разбирательства настаивал, что не до конца понимает суть предъявленных обвинений и не участвовал в оформлении документов для валютного контроля. Он ссылался на данные банков и показания другого фигуранта дела, который, несмотря на признание вины, отрицал передачу документов.

Обвиняемый просил суд назначить условное наказание, ссылаясь на интересы детей и тяжелое состояние бывшей супруги. С аналогичной просьбой обращалась и Валерия Чекалина, отметив в письменном заявлении, что суд ранее проявил понимание к ее ситуации, позволив сосредоточиться на лечении и семье.

