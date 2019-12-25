Во время пожара в доме на Гражданском проспекте погиб пожилой мужчина

Соседи рассказали, что он злоупотреблял спиртными напитками.

Днем 10 ноября в жилом доме на Гражданском проспекте произошел пожар. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Огонь разгорелся в однокомнатной квартире на пятом этаже 5-этажного дома. Во время эвакуации жильцов на лестничной площадке нашли труп пожилого мужчины 1954 года рождения. Соседи рассказали, что пенсионер злоупотреблял спиртными напитками. Что именно стало причиной смерти – отравление дымом или алкоголь – выяснят в морге.

Ранее мы писали, что из горящей квартиры на улице Антонова-Овсеенко эвакуировали пожилую женщину.

Фото: Piter.TV