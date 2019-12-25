Из горящей квартиры на улице Антонова-Овсеенко эвакуировали пожилую женщину

Вечером во вторник, 10 ноября, в квартире дома №21 по улице Антонова-Овсеенко произошел пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что из горящей квартиры эвакуировали пожилую женщину. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На место также вызвали аварийную службу. Пожар получил первый ранг опасности. Как и что именно загорелось в квартире, пока неясно.
Ранее мы писали, что из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину.
Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV
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