Из горящей квартиры на улице Антонова-Овсеенко эвакуировали пожилую женщину

Никто не пострадал.

Вечером во вторник, 10 ноября, в квартире дома №21 по улице Антонова-Овсеенко произошел пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что из горящей квартиры эвакуировали пожилую женщину. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На место также вызвали аварийную службу. Пожар получил первый ранг опасности. Как и что именно загорелось в квартире, пока неясно.

Ранее мы писали, что из горящей квартиры на Гражданском шоссе эвакуировали мужчину.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV